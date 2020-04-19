Сарри хочет заменить Игуаина на Милика в «Ювентусе»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может перебраться в «Ювентус». Как сообщает Medaiset, главный тренер туринцев Маурицио Сарри видит в 26-летнем поляке замену 32-летнему аргентинскому форварду Гонсало Игуаину.

Милик и Сарри хорошо знают друг друга, поскольку именно по желанию последнего поляк перешел в «Наполи» в 2016 году. Милик в нынешнем сезоне в серии А и Лиге чемпионов забил 12 мячей в 22 матчах. Его контракт истекает летом 2021 года.