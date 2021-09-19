Сапата о победе над «Салернитаной»: «Аталанта» должна многое улучшить, быть намного острее»
Форвард «Аталанты» Дуван Сапата подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (1:0). Нападающий забил единственный гол.
«Это был очень важный гол, но мы должны многое улучшить, быть намного острее, особенно впереди, и продолжать становиться сильнее с каждой игрой. Временами мы играем не так хорошо. «Салернитана» смогла закрыть пространство, так что нам не хватало качества, чтобы двигать мяч вперед. Мы изучим этот матч и посмотрим, что можно улучшить», — приводит слова Сапаты DAZN.
«Аталанта» набрала семь очков и занимает седьмое место. У «Салернитаны» ноль очков и последнее, 20-е место.
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