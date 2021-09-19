Гасперини: «После Лиги чемпионов есть риск, что вы можете недооценить матч против «Салернитаны»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (1:0).

«Мы играли против команды с большой энергией и атмосферой, которая заставила их загореться. Это был трудный матч. «Салернитана» хорошо начала, но как только они снизили интенсивность, мы взяли контроль мяча. Это правда, что после Лиги чемпионов есть риск, что вы можете недооценить такой матч против «Салернитаны». Психология очень важна, и, если нам немного повезло, мы получили очки.

Я выиграл несколько игр, играя в некрасивый футбол, и намного больше проиграл, играя в красивый футбол. С каждым годом все труднее повторять себя, постоянно поднимать планку, особенно когда сейчас к нам обращают намного больше внимания » , — приводит слова Гасперини DAZN.

«Аталанта» набрала семь очков и занимает седьмое место. У «Салернитаны» ноль очков и последнее, 20-е место.