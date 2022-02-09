Санчес хочет больше играть за «Интер»

Нападающий «Интера» Алексис Санчес после победы над «Ромой» (2:0) в 1/4 финала Кубка Италии признался, что хочет больше играть. Чилиец отметился в этой встрече забитым голом.

«Мы знаем, что играли лучше в дерби (поражение от «Милана» — 1:2), но это был урок, который показал, что мы всегда должны быть начеку. Мы уверены в себе как команда. Все знают, что «Рома» сильна, и сегодня они показали это на поле.

Я всегда хочу играть, и всегда говорил, что чем больше играю, тем лучше себя чувствую. Хочу делать то, что лучше для команды, но факт остается фактом: сложно играть только 10 минут здесь, 15 минут там", — сказал Санчес Sport Mediaset.

В этом сезоне Санчес сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.