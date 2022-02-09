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Сегодня, 01:09

Санчес хочет больше играть за «Интер»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Интера» Алексис Санчес после победы над «Ромой» (2:0) в 1/4 финала Кубка Италии признался, что хочет больше играть. Чилиец отметился в этой встрече забитым голом.

«Мы знаем, что играли лучше в дерби (поражение от «Милана» — 1:2), но это был урок, который показал, что мы всегда должны быть начеку. Мы уверены в себе как команда. Все знают, что «Рома» сильна, и сегодня они показали это на поле.

Я всегда хочу играть, и всегда говорил, что чем больше играю, тем лучше себя чувствую. Хочу делать то, что лучше для команды, но факт остается фактом: сложно играть только 10 минут здесь, 15 минут там", — сказал Санчес Sport Mediaset.

В этом сезоне Санчес сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

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 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
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15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Лацио

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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П
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
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Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
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Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
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Болонья

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