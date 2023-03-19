«Сампдория» обыграла «Верону». Два гола Гайча были отменены из-за офсайда

«Сампдория» дома обыграла «Верону» в матче 27-го тура чемпионата Италии — 3:1.

Дублем в составе победителей отметился Маноло Габбьядини, еще один забил Алессандро Заноли.

Два гола игрока ЦСКА Адольфо Гайча, выступающего на правах аренды за «Верону», были отменены из-за офсайда. Один гол за команду на 89-й минуте забил Марко Фараони.

«Сампдория» одержала первую победу в серии А с 4 января 2023 года. Тогда команда обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1. «Сампдория» занимает 19-е место в турнирной таблице (15 очков).

«Верона» находится на 18-й строчке с 19 очками на счету.