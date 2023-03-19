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19 марта, 16:27

«Сампдория» обыграла «Верону». Два гола Гайча были отменены из-за офсайда

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сампдория» — «Верона» — 2:0.
Фото Global Look Press

«Сампдория» дома обыграла «Верону» в матче 27-го тура чемпионата Италии — 3:1.

Дублем в составе победителей отметился Маноло Габбьядини, еще один забил Алессандро Заноли.

Два гола игрока ЦСКА Адольфо Гайча, выступающего на правах аренды за «Верону», были отменены из-за офсайда. Один гол за команду на 89-й минуте забил Марко Фараони.

«Сампдория» одержала первую победу в серии А с 4 января 2023 года. Тогда команда обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1. «Сампдория» занимает 19-е место в турнирной таблице (15 очков).

«Верона» находится на 18-й строчке с 19 очками на счету.

Италия. Серия А. 27-й тур
19 мар, 14:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
3:1
Верона

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Адольфо Гайч
Футбол
ФК Верона
ФК Сампдория
0
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1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
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 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
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 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
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