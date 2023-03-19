Фабио Капелло считает, что Кварацхелия может претендовать на «Золотой мяч»
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч».
«Может ли Хвича претендовать на «Золотой мяч»? Думаю, да. Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость», — приводит «РБ Спорт» слвоа Капелло.
В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, отметился 12 забитыми мячами и 15 результативными передачами.
Соглашение футболиста с неаполитанским клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|27
|23
|2
|2
|64-16
|71
|
2
|Лацио
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|
3
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|
4
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
|Рома
|27
|14
|5
|8
|35-26
|47
|
6
|Аталанта
|27
|13
|6
|8
|44-31
|45
|
7
|Ювентус
|26
|16
|5
|5
|44-22
|38
|
8
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|
9
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|
10
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|
11
|Фиорентина
|27
|10
|7
|10
|32-31
|37
|
12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|
13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|27
|4
|7
|16
|22-41
|19
|
19
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|
20
|Кремонезе
|27
|1
|10
|16
|22-49
|13
|17.03
|20:30
|
Сассуоло – Специя
|1 : 0
|17.03
|22:45
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
Монца – Кремонезе
|1 : 1
|18.03
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|2 : 2
|18.03
|22:45
|
Удинезе – Милан
|3 : 1
|19.03
|14:30
|
Сампдория – Верона
|3 : 1
|19.03
|17:00
|
Фиорентина – Лечче
|1 : 0
|19.03
|17:00
|
Торино – Наполи
|0 : 4
|19.03
|20:00
|
Лацио – Рома
|1 : 0
|19.03
|22:45
|
Интер – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|16
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|25
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|18
|1
|0