Фабио Капелло считает, что Кварацхелия может претендовать на «Золотой мяч»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч».

«Может ли Хвича претендовать на «Золотой мяч»? Думаю, да. Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость», — приводит «РБ Спорт» слвоа Капелло.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, отметился 12 забитыми мячами и 15 результативными передачами.

Соглашение футболиста с неаполитанским клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.