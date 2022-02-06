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Сегодня, 18:55

«Сампдория» победила «Сассуоло»

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Сампдория» обыграла «Сассуоло» в матче 24-го тура чемпионата Италии со счетом 4:0.

В составе «Сампдории» голы забили Франческо Капуто, Стефано Сенси, Андреа Конти и Антонио Кандрева, который реализовал пенальти.

«Сампдория» набрала 23 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. У «Сассуоло» 29 очков и 12-я позиция.

Италия. Серия А. 24-й тур
06 февр, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
4:0
Сассуоло
Голы
Капуто, 5 (1:0), Сенси, 7 (2:0), Конти, 63 (3:0), Кандрева, 90 (4:0)
Сампдория
Фальконе Мурру (Ауджелло, 75 ) Колли Феррари Берешиньски Ринкон (Виейра, 75 ) Сенси Торсби Капуто Габбьядини (Конти, 59 ) Кандрева
Сассуоло
Консильи Кирьякопулос Феррари Кирикеш Мерт Мюльдюр Лопес (Матеус Энрике, 73) Фраттези (Харруи, 60) Траоре (Дефрель, 60) Распадори Берарди (Сейде, 84) Скамакка
Предупреждения
Кандрева 20, Фальконе 58  -  Распадори 45, Скамакка 50
Судьи
Мареска (Италия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона 3
Атлетико 1
1-й тайм

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Футбол
ФК Сампдория
ФК Сассуоло
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Болонья» и «Эмполи» сыграли вничью

«Наполи» одержал победу над «Венецией»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
3
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
4
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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38 тур
5.02 17:00
Рома – Дженоа
 0 : 0
5.02 20:00
Интер – Милан
 1 : 2
5.02 22:45
Фиорентина – Лацио
 0 : 3
6.02 14:30
Аталанта – Кальяри
 1 : 2
6.02 17:00
Болонья – Эмполи
 0 : 0
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 - : -
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 - : -
6.02 20:00
Удинезе – Торино
 - : -
6.02 22:45
Ювентус – Верона
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Специя
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 21 1 4
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