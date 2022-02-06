«Сампдория» победила «Сассуоло»

«Сампдория» обыграла «Сассуоло» в матче 24-го тура чемпионата Италии со счетом 4:0.

В составе «Сампдории» голы забили Франческо Капуто, Стефано Сенси, Андреа Конти и Антонио Кандрева, который реализовал пенальти.

«Сампдория» набрала 23 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. У «Сассуоло» 29 очков и 12-я позиция.