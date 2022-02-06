«Болонья» и «Эмполи» сыграли вничью

«Болонья» и «Эмполи» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Эмполи» набрал 30 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Болоньи» 28 очков и 13-я позиция.