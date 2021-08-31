«Сампдория» пополнила состав нападающим «Сассуоло» и отпустила защитника в «Сельту»
Нападающий «Сассуоло» Франческо Капуто перебрался в «Сампдорию» на правах аренды с обязательством выкупа, сообщает сайт клуба.
По данным Sky Sport Italia, сумма сделки оценивается в 3,5 миллиона евро.
В сезоне-2019/20 Капуто забил в чемпионате Италии 21 мяч и оформил 7 голевых передач, в прошлом сезоне — 11 голов и 8 голевых передач. Причем последний сезон 34-летний форвард страдал из-за травм, из-за чего лишился возможности поехать на Евро-2020.
А вот защитник Джейсон Мурильо покидает «Сампдорию». «Сельта» выкупила права на футболиста, который выступал за клуб из Виго на правах аренды.
Методология
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