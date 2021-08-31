«Милан» купил хавбека «Бордо» и арендовал полузащитника «Кротоне»
«Милан» оформил две сделки в последний день трансферного окна. «Россонери» арендовали полузащитника «Кротоне» Жуниора Мессиаса с опцией выкупа.
Также итальянский клуб подписал контракт до 2026 года с хавбеком «Бордо» Ясином Адли. Этот сезон француз проведет в аренде в бывшем клубе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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