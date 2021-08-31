«Фиорентина» не получала предложений по Кокорину в летнее трансферное окно
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в команде, за которую будет выступать минимум до зимы. «Фиалки» не получали предложений о трансфере российского форварда, сообщает Fiorentinanews.com.
Клуб не настаивал на уходе 30-летнего игрока, однако была готова рассмотреть предложения.
В последний раз Кокорин сыграл за «Фиорентину» 22 мая — вышел на замену на 76-й минуте в матче 38-го тура Серии А против «Кротоне» (0:0), отметившись лишь несколькими точными передачами.
Всего экс-нападающий «Спартака» с января провел за «Фиорентину» 94 минуты — ноль голевых действий в официальных матчах. На старте сезона-2021/22 Кокорин вообще не сыграл ни минуты, все три игры просидев в запасе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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