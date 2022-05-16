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Сегодня, 21:26

«Сампдория» разгромила «Фиорентину». Кокорин остался в запасе

«Сампдория» разгромила «Фиорентину», Кокорин остался в запасе
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алекс Феррари.
Фото Global Look Press

«Сампдория» победила «Фиорентину» в матче 37-го тура чемпионата Италии со счетом 4:1.

В составе «Сампдории» голы забили Алекс Феррари, Фабио Квальярелла, Мортен Торсби и Абдельхамид Сабири. У «Фиорентины» пенальти реализовал Николас Гонсалес.

Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе «Фиорентины».

«Сампдория» набрала 36 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» 59 очков и 7-я позиция.

Италия. Серия А. 37-й тур
16 мая, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
4:1
Фиорентина
Голы
Феррари, 16 (1:0), Квальярелла, 30 (2:0), Торсби, 71 (3:0), Сабири, 83 (4:0), Гонсалес, 89 (4:1)
Сампдория
Аудеро (Равалья, 86) Ауджелло Колли Берешиньски Феррари Торсби Сабири Виейра (Тримболи, 86) Кандрева (Дамсгор, 82) Ринкон Квальярелла (Капуто, 64)
Фиорентина
Терраччано Бираги Миленкович Венути (Терзич, 74) Игор Бонавентура Иконе (Кальехон, 66) Торрейра (Сапонара, 74) Данкан (Мале, 46) Кабрал (Пентек, 66) Гонсалес
Предупреждения
Виейра 18’, Тримболи 89’  -  Торрейра 14’, Гонсалес 15’, Мале 69’
Удаления
Колли 90+3’
Судьи
Мариани (Италия)

Футбол
ФК Сампдория
ФК Фиорентина
1
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«Сампдория» — «Фиорентина»: Кокорин начнет матч в запасе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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22.05 00:00
Аталанта – Эмполи
 - : -
22.05 00:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 00:00
Дженоа – Болонья
 - : -
22.05 00:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 00:00
Лацио – Верона
 - : -
22.05 00:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
22.05 00:00
Сассуоло – Милан
 - : -
22.05 00:00
Специя – Наполи
 - : -
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Торино – Рома
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Фиорентина – Ювентус
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Лацио

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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

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Николо Дзаньоло

Рома

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