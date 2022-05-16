«Сампдория» разгромила «Фиорентину». Кокорин остался в запасе

«Сампдория» победила «Фиорентину» в матче 37-го тура чемпионата Италии со счетом 4:1.

В составе «Сампдории» голы забили Алекс Феррари, Фабио Квальярелла, Мортен Торсби и Абдельхамид Сабири. У «Фиорентины» пенальти реализовал Николас Гонсалес.

Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе «Фиорентины».

«Сампдория» набрала 36 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» 59 очков и 7-я позиция.