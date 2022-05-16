«Сампдория» — «Фиорентина»: Кокорин начнет матч в запасе

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Стал известен состав «Фиорентины» на матч 37-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией».

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин начнет встречу на скамейке запасных.

«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Данкан, Торрейра, Кабрал, Иконе, Гонсалес.

Матч состоится 16 мая в 19:30 по московскому времени.