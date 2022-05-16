Кьеллини под овации заменили на 17-й минуте игры с «Лацио». Как раз по числу сезонов за «Ювентус»

Кьеллини под овации заменили на 17-й минуте игры с «Лацио»

Защитник Джорджо Кьеллини сыграл последний матч за «Ювентус» на «Альянц Стэдиум».

37-летний футболист вышел на игру с «Лацио» в 37-м серии А в стартовом составе.

Затем защитника символично заменили на 17-й минуте встречи. Эта минута отражает количество сезонов, которые Кьеллини провел за «Ювентус».

Отметим, что игрок ушел под овации болельщиков и передал повязку капитана форварду Пауло Дибале. Вместо него на поле вышел Маттейс де Лигт.

Кьеллини играл за «Ювентус» с июля 2005 года.