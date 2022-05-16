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Кьеллини под овации заменили на 17-й минуте игры с «Лацио». Как раз по числу сезонов за «Ювентус»

Кьеллини под овации заменили на 17-й минуте игры с «Лацио»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Джорджо Кьеллини.
Фото AFP

Защитник Джорджо Кьеллини сыграл последний матч за «Ювентус» на «Альянц Стэдиум».

37-летний футболист вышел на игру с «Лацио» в 37-м серии А в стартовом составе.

Затем защитника символично заменили на 17-й минуте встречи. Эта минута отражает количество сезонов, которые Кьеллини провел за «Ювентус».

Отметим, что игрок ушел под овации болельщиков и передал повязку капитана форварду Пауло Дибале. Вместо него на поле вышел Маттейс де Лигт.

Кьеллини играл за «Ювентус» с июля 2005 года.

Источник: https://twitter.com/juventusfc/status/1526277701627219968?s=20
Джорджо Кьеллини
Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
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2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
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 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
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 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
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 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
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 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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