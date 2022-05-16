Кьеллини под овации заменили на 17-й минуте игры с «Лацио». Как раз по числу сезонов за «Ювентус»
Кьеллини под овации заменили на 17-й минуте игры с «Лацио»
Защитник Джорджо Кьеллини сыграл последний матч за «Ювентус» на «Альянц Стэдиум».
37-летний футболист вышел на игру с «Лацио» в 37-м серии А в стартовом составе.
Затем защитника символично заменили на 17-й минуте встречи. Эта минута отражает количество сезонов, которые Кьеллини провел за «Ювентус».
Отметим, что игрок ушел под овации болельщиков и передал повязку капитана форварду Пауло Дибале. Вместо него на поле вышел Маттейс де Лигт.
Кьеллини играл за «Ювентус» с июля 2005 года.
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Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|37
|25
|8
|4
|66-31
|83
|
2
|Интер
|37
|24
|9
|4
|81-32
|81
|
3
|Наполи
|37
|23
|7
|7
|71-31
|76
|
4
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|
5
|Лацио
|36
|18
|8
|10
|72-53
|62
|
6
|Рома
|37
|17
|9
|11
|56-43
|60
|
7
|Фиорентина
|37
|18
|5
|14
|57-51
|59
|
8
|Аталанта
|37
|16
|11
|10
|65-47
|59
|
9
|Верона
|37
|14
|10
|13
|62-56
|52
|
10
|Торино
|37
|13
|11
|13
|46-38
|50
|
11
|Сассуоло
|37
|13
|11
|13
|64-63
|50
|
12
|Удинезе
|37
|10
|14
|13
|57-58
|44
|
13
|Болонья
|37
|11
|10
|16
|43-55
|43
|
14
|Эмполи
|37
|9
|11
|17
|49-70
|38
|
15
|Сампдория
|37
|10
|6
|21
|46-60
|36
|
16
|Специя
|37
|10
|6
|21
|41-68
|36
|
17
|Салернитана
|37
|7
|10
|20
|33-74
|30
|
18
|Кальяри
|37
|6
|11
|20
|34-68
|29
|
19
|Дженоа
|37
|4
|16
|17
|27-59
|28
|
20
|Венеция
|37
|6
|8
|23
|34-69
|26
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38 тур
|22.05
|00:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|22.05
|00:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.05
|00:00
|
Дженоа – Болонья
|- : -
|22.05
|00:00
|
Интер – Сампдория
|- : -
|22.05
|00:00
|
Лацио – Верона
|- : -
|22.05
|00:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|22.05
|00:00
|
Сассуоло – Милан
|- : -
|22.05
|00:00
|
Специя – Наполи
|- : -
|22.05
|00:00
|
Торино – Рома
|- : -
|22.05
|00:00
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|28
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|27
|1
|10
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