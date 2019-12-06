Сами Хедира: «Я уже покинул больницу и уверен, что реабилитация будет положительной»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира рассказал, как прошла операция на коленном суставе.

— Операция прошла отлично — спасибо всем за ваши сообщения! — написал Хедира в Twitter. — Я уже покинул больницу и уверен, что реабилитация будет положительной.

Как некоторые из вас знают, люди уже много раз отказывались от меня, но до сих пор я всегда возвращался быстрее и лучше, чем ожидалось.

Я с нетерпением жду скорой возвращения в клуб. До тех пор я буду самым большим поклонником «Ювентуса».

В текущем сезоне 32-летний Хедира провел 17 матчей за «Ювентус» и сделал один результативный пас.

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