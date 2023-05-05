Салуквадзе сравнил Кварацхелию с Марадоной и Месси

Двукратный чемпион России по футболу Лаша Салуквадзе отреагировал на чемпионство «Наполи» в серии А и оценил вклад 22-летнего полузащитника Хвичи Кварацхелии в завоевание скудетто.

«Можно поздравить «Наполи» со скудетто. Кварацхелия играл этот сезон великолепно, и его можно поздравить с чемпионством. За него многие болели и в Грузии, и в России. Для любого футболиста очень тяжело стать чемпионом Италии, где много грандов, а Хвича это сделал в первый же год. Кварацхелию можно сравнить с Марадоной в «Наполи». Может, еще рано это делать, но у Хвичи очень большой талант, у него всё впереди. Он уже стал для неаполитанцев такой же легендой, как Диего. Можно сказать, что у Аргентины есть Марадона, а у Грузии — Кварацхелия. У нас футбольная страна, и всегда были хорошие игроки, еще во времена СССР. Хвича для нас уже легенда, он играет как звезда, как Марадона, как Месси. Он еще прибавит и будет играть лучше. Кварацхелия спортсмен и профессионал, который не будет останавливаться в своем прогрессе», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.ru.

22-летний Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года из «Динамо» Батуми, подписав соглашение на пять лет. В сезоне-2022/2023 футболист сборной Грузии забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач за 25 матчей в составе «Наполи» в серии А. Также на счету нападающего 2 гола и 4 результативные передачи за 8 матчей в Лиге чемпионов.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.