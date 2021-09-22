«Салернитана» спаслась от поражения в матче с «Вероной»

«Салернитана» и «Верона» сыграли вничью (2:2) в матче пятого тура чемпионата Италии.

Гости повели 2:0 благодаря дублю Николы Калинича. Хозяева отыгрались благодаря голам Седрика Гондо и Мамаду Кулибали.

«Салернитана» набрала первое очко и остается на последнем, 20-м месте. У «Вероны» четыре очка и 14-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

«Салернитана» — «Верона» — 2:2 (1:2)

Голы: Калинич, 7 (0:1). Калинич, 29 (0:2). Гондо, 45+2 (1:2). Мам.Кулибали, 76 (2:2).

«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер, Гальоло, Раньери (Ди Таккио, 89), Л.Кулибали (Зортеа, 89), Мам.Кулибали, Кешрида, Рибери (Кастанос, 88), Сими (Джурич, 58), Гондо (Бонаццоли, 74).

«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Маньяни (Казале, 46), Лазович (Мерт Четин, 90+2), Барак, Хонгла, Илич (Тамез, 46), Калинич (Симеоне, 56), Капрари (Бесса, 66).

Предупреждения: Калинич, 36. Маньяни, 41. Гальоло, 84. Л.Кулибали, 86. Давидович, 90.

Судья: Иррати.

22 сентября. Салерно. Стадион «Ареки».