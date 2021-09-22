«Ювентус» вырвал победу в матче со «Специей»

«Ювентус» победил «Специю» (3:2) в матче пятого тура чемпионата Италии.

На 28-й минуте хозяев вывел вперед Мойзе Кин. «Специя» ответила голами Эмануэля Гьяси и Жаниса Антиста. «Юве» все же смог вырвать победу — Федерико Кьеза сравнял счет, а победный мяч провел Маттейс де Лигт.

«Ювентус» набрал пять очков и покинул зону вылета. Команда поднялась на 12-е место. У «Специи» четыре очка и 16-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

«Специя» — «Ювентус» — 2:3 (1:1)

Голы: Кин, 28 (0:1). Гьяси, 33 (1:1). Антист, 49 (2:1). Кьеза, 66 (2:2). де Лигт, 72 (2:3).

«Специя»: Зут, Амиан, Христов, Николау, Бастони, Феррер, Бурабия (Сала, 77), Маджоре (Сальседо, 85), Гьяси, Верде (Манай, 77), Антист (Нзола, 77).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Де Шильо (Алекс Сандру, 46), де Лигт, Рабьо (Бернардески, 67), Маккенни, Бентанкур (Локателли, 46), Дибала, Кин (Мората, 59), Кьеза (Кулушевски, 84).

Предупреждения: Николау, 85. Нзола, 90+1. Мората, 90+3.

Судья: Аурелиано.

22 сентября. Специя. Стадион «Альберто Пикко»