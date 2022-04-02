«Торино» победил «Салернитану» в чемпионате Италии

«Торино» победил «Салернитану» в матче 31-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

Единственный гол на 18-й минуте с пенальти забил Андреа Белотти.

«Торино» набрал 38 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице серии А. У «Салернитаны» 16 очков и 20-я строчка.