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Сегодня, 20:55

«Лацио» победил «Сассуоло» в серии А

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Лацио» обыграл «Сассуоло» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 2:1.

На 17-й минуте счет в матче открыл Мануэль Лаццари. На 51-й минуте удвоил преимущество команды Сергей Милинкович-Савич. Хамед Траоре на 90+5 минуте сократил отставание «Сассуоло».

«Лацио» набрал 52 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице серии А. У «Сассуоло» 43 очка и 9-я позиция.

Италия. Серия А. 31-й тур
02 апр, 19:00. Olimpico (Рим)
Лацио
2:1
Сассуоло
Голы
Лаццари, 17 (1:0), Милинкович-Савич, 51 (2:0), Траоре, 90+4 (2:1)
Лацио
Стракоша Габаррон Ачерби Лукас (Катальди, 79) Луис Альберто (Акпа-Акпро, 90+3) Дзакканьи Милинкович-Савич (Башич, 85) Лаццари Марушич Фелипе Андерсон Иммобиле
Сассуоло
Консильи Каан Айхан Мерт Мюльдюр (Толян, 74) Феррари Кирьякопулос (Рожериу, 46) Фраттези (Харруи, 74) Траоре Матеус Энрике Распадори Скамакка (Самеле, 89) Дефрель (Оддей, 85)
Предупреждения
Фелипе Андерсон 7’  -  Кирьякопулос 5’, Фраттези 32’, Харруи 84’
Судьи
Рапуано (Италия)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Футбол
ФК Лацио
ФК Сассуоло
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
6
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
7
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 - : -
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 - : -
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
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Ювентус

 21
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Верона

 15
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Интер

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