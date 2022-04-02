«Лацио» победил «Сассуоло» в серии А

«Лацио» обыграл «Сассуоло» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 2:1.

На 17-й минуте счет в матче открыл Мануэль Лаццари. На 51-й минуте удвоил преимущество команды Сергей Милинкович-Савич. Хамед Траоре на 90+5 минуте сократил отставание «Сассуоло».

«Лацио» набрал 52 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице серии А. У «Сассуоло» 43 очка и 9-я позиция.