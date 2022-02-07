«Салернитана» — «Специя»: Верди сделал дубль за 16 минут, дважды забив со штрафного

Форвард «Салернитаны» Симоне Верди сделал дубль в матче 24-го тура чемпионата Италии против «Специи».

Нападающий отличился на 3-й и 16-й минутах. В обоих случаях он забил со штрафного.

На данный момент счет в матче равный — 2:2. У гостей отличились Рэй Манай и Даниэле Верде. Оба мяча были забиты с пенальти.

«Салернитана» имеет 10 очков и занимает последнее, 20-е место. У «Специи» 25 очков и 15-я позиция.