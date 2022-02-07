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7 февраля, 23:28

«Салернитана» — «Специя»: Верди сделал дубль за 16 минут, дважды забив со штрафного

Евгений Петров
Корреспондент

Форвард «Салернитаны» Симоне Верди сделал дубль в матче 24-го тура чемпионата Италии против «Специи».

Нападающий отличился на 3-й и 16-й минутах. В обоих случаях он забил со штрафного.

На данный момент счет в матче равный — 2:2. У гостей отличились Рэй Манай и Даниэле Верде. Оба мяча были забиты с пенальти.

«Салернитана» имеет 10 очков и занимает последнее, 20-е место. У «Специи» 25 очков и 15-я позиция.

Италия. Серия А. 24-й тур
07 февр, 22:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
Специя

Симоне Верди
ФК Салернитана
ФК Специя
серия А
0
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2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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5.02 17:00
Рома – Дженоа
 0 : 0
5.02 20:00
Интер – Милан
 1 : 2
5.02 22:45
Фиорентина – Лацио
 0 : 3
6.02 14:30
Аталанта – Кальяри
 1 : 2
6.02 17:00
Болонья – Эмполи
 0 : 0
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 0 : 2
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 4 : 0
6.02 20:00
Удинезе – Торино
 2 : 0
6.02 22:45
Ювентус – Верона
 2 : 0
7.02 22:45
Салернитана – Специя
 - : -
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Лацио

 18
Душан Влахович

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Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Хакан Чалханоглу

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Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Сампдория

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Рома

 20 1 7
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 21 1 4
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