«Бомбардировщик». Кокорину дали прозвище в «Фиорентине»

Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура в прямом эфире в Instagram рассказал о прозвищах в команде, сообщает La Nazione.

В том числе он упомянул российского нападающего Александра Кокорина. Он получил прозвище «Бомбардировщик».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.