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Сегодня, 06:45

Тренер «Фиорентины» Итальяно может возглавить «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно ведет переговоры с «Наполи», утверждает журналист Руди Галетти.

По информации источника, 46-летний специалист покинет «Фиорентину» в конце сезона, когда завершится его контракт с клубом. Сейчас Итальяно ведет переговоры с «Наполи».

Итальяно работает в флорентийском клубе с 2021 года. После 29 матчей команда с 43 очками занимает десятое место в серии А,

«Наполи» с февраля возглавляет Франческо Кальцона, который совмещает работу в клубе со сборной Словакии. В 8 матчах под его руководством неаполитанцы одержали 2 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
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«Салернитана» спаслась от поражения в матче с «Сассуоло»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
19
 Эмполи 30 6 7 17 22-45 25
20
 Салернитана 31 2 9 20 25-64 15
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38 тур
5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
6.04 16:00
Милан – Лечче
 - : -
6.04 19:00
Рома – Лацио
 - : -
6.04 21:45
Эмполи – Торино
 - : -
7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 - : -
7.04 16:00
Монца – Наполи
 - : -
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 - : -
7.04 19:00
Верона – Дженоа
 - : -
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Ювентус – Фиорентина
 - : -
8.04 21:45
Удинезе – Интер
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 20 1 5
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