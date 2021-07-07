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«Салернитана» получила одобрение на участие в серии А

17:28
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Новичок серии А «Салернитана» официально получила допуск к участию в следующем сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб, базирующийся в Салерно, к югу от Неаполя, принадлежал президенту «Лацио» Клаудио Лотито. По правилам Итальянской федерации футбола, находящиеся в одной собственности клубы не могут играть в одном дивизионе.

«Салернитана» дважды подавала документы, но оба раза получала отказ. Нового владельца Лотито так и не нашел, поэтому переписал «Салернитану» на сына и зятя, а потом попытался отдать клуб в управление слепому трасту на два года.

Наконец, с третьего раза все документы были приняты.

«Салернитана» в последний раз играла в серии А в сезоне-1998/1999. Тогда команда заняла 15-е место — это ее лучший результат в истории.

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Иван Шитик все материалы автора

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