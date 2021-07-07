Калабрия договорился о новом контракте с «Миланом» до 2025 года

Защитник «Милана» Давиде Калабрия согласовал условия нового контракта с клубом. Соглашение будет рассчитано до лета 2025 года, сообщает Corriere dello Sport.

В сезоне-2020/2021 Калабрия провел 39 матчей за «Милан», в которых забил два гола и сделал результативную передачу, а также заработал семь желтых карточек. Текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

«Милан» занял второе место в серии А по итогам сезона-2020/2021 и вышел в Лигу чемпионов.