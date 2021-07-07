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Симоне Индзаги — об Эриксене: «Ждем его с распростертыми объятиями»

16:36
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о полузащитнике Кристиане Эриксене.

«Я общался с Эриксеном, но не после Евро, а до. Я рассчитывал на него. «Интер» проделал отличную работу, подписав такого важного игрока, как Чалханоглу. У Эриксена есть время, чтобы вернуться. Мы ждем его с распростертыми объятиями», — цитирует Индзаги Football Italia.

Сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении примерно 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.

29-летний футболист уже выписан из больницы, ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

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Иван Шитик все материалы автора

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