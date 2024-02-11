«Салернитана» назначила главным тренером Фабио Ливерани

«Салернитана» объявила о назначении Фабио Ливерани на пост главного тренера.

Последним клубом 47-летнего игрока был «Кальяри», который он покинул в декабре 2022 года.

11 февраля итальянский клуб сообщил об отставке Филиппо Индзаги.

После 24 туров серии А «Салернитана» набрала 13 очков и занимает 20-е место.