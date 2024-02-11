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11 февраля, 17:33

«Салернитана» назначила главным тренером Фабио Ливерани

Виктория Кравченко
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«Салернитана» объявила о назначении Фабио Ливерани на пост главного тренера.

Последним клубом 47-летнего игрока был «Кальяри», который он покинул в декабре 2022 года.

11 февраля итальянский клуб сообщил об отставке Филиппо Индзаги.

После 24 туров серии А «Салернитана» набрала 13 очков и занимает 20-е место.

ФК Салернитана
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 23 19 3 1 55-12 60
2
 Ювентус 23 16 5 2 36-14 53
3
 Милан 24 16 4 4 47-27 52
4
 Аталанта 23 13 3 7 44-23 42
5
 Болонья 23 10 9 4 33-22 39
6
 Рома 24 11 5 8 42-30 38
7
 Лацио 23 11 4 8 28-24 37
8
 Фиорентина 23 11 4 8 36-26 37
9
 Наполи 23 10 5 8 32-27 35
10
 Торино 23 8 9 6 21-20 33
11
 Монца 24 7 9 8 21-28 30
12
 Дженоа 24 7 8 9 25-30 29
13
 Лечче 24 5 9 10 24-37 24
14
 Фрозиноне 24 6 5 13 32-49 23
15
 Эмполи 24 5 6 13 18-37 21
16
 Сассуоло 23 5 5 13 29-42 20
17
 Верона 24 4 7 13 21-32 19
18
 Удинезе 23 2 13 8 23-37 19
19
 Кальяри 24 4 6 14 22-45 18
20
 Салернитана 24 2 7 15 20-47 13
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9.02 22:45
Салернитана – Эмполи
 1 : 3
10.02 17:00
Кальяри – Лацио
 1 : 3
10.02 20:00
Рома – Интер
 2 : 4
10.02 22:45
Сассуоло – Торино
 1 : 1
11.02 14:30
Фиорентина – Фрозиноне
 5 : 1
11.02 17:00
Болонья – Лечче
 4 : 0
11.02 17:00
Монца – Верона
 0 : 0
11.02 20:00
Дженоа – Аталанта
 1 : 4
11.02 22:45
Милан – Наполи
 1 : 0
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Ювентус – Удинезе
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Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 22 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 16 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 19 1 4
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