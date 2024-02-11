Гуренко: «Миранчук — уже один из лидеров «Аталанты»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко оценил игру российского полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту».

«Я всегда верил в Миранчука. Он хороший футболист, просто ему давали мало игрового времени. Сейчас он почувствовал уверенность, постоянно играет. Алексей в оптимальных кондициях. Никогда в Миранчуке не сомневался. Он уже один из лидеров [«Аталанты»]. Алексей доказывает свою состоятельность», — приводит «РБ Спорт» слова Гуренко.

В текущем сезоне Миранчук провел 19 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Контракт 28-летнего футболиста с итальянской командой рассчитан до лета 2025 года.

На данный момент «Аталанта» занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, набрав 39 очков за 22 тура.