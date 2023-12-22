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Сегодня, 22:28

«Лацио» победил «Эмполи», «Дженоа» обыграл «Сассуоло»

Руслан Минаев
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«Лацио» на выезде победил «Эмполи» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У римлян голы забивали Маттео Гендузи и Маттиа Дзакканьи.

«Лацио» набрал 24 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. «Эмполи» с 12 очками — на 18-й строчке.

Италия. Серия А. 17-й тур
22 дек, 20:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:2
Лацио

«Дженоа» на выезде обыграл «Сассуоло» — 2:1. Генуэзцы одержали волевую победу, забив на 64-й и 87-й минутах.

«Дженоа» (19 очков и 14-е место) обошел «Сассуоло» (16 очков и 15-е место) в турнирной таблице серии А.

Италия. Серия А. 17-й тур
22 дек, 20:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:2
Дженоа

Футбол
ФК Дженоа
ФК Лацио
ФК Сассуоло
ФК Эмполи
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
11
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 16 1 5 10 12-34 8
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22.12 20:30
Эмполи – Лацио
 0 : 2
22.12 20:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 2
22.12 22:45
Монца – Фиорентина
 - : -
22.12 22:45
Салернитана – Милан
 - : -
23.12 14:30
Фрозиноне – Ювентус
 - : -
23.12 17:00
Болонья – Аталанта
 - : -
23.12 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
23.12 20:00
Интер – Лечче
 - : -
23.12 20:00
Верона – Кальяри
 - : -
23.12 22:45
Рома – Наполи
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 13 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 15 1 3
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