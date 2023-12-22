«Лацио» победил «Эмполи», «Дженоа» обыграл «Сассуоло»

«Лацио» на выезде победил «Эмполи» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У римлян голы забивали Маттео Гендузи и Маттиа Дзакканьи.

«Лацио» набрал 24 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. «Эмполи» с 12 очками — на 18-й строчке.

«Дженоа» на выезде обыграл «Сассуоло» — 2:1. Генуэзцы одержали волевую победу, забив на 64-й и 87-й минутах.

«Дженоа» (19 очков и 14-е место) обошел «Сассуоло» (16 очков и 15-е место) в турнирной таблице серии А.