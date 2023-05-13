«Салернитана» обыграла «Аталанту» в матче серии А

«Салернитана» дома обыграла «Аталанту» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник Антонио Кандрева на 90+3-й минуте.

«Салернитана» набрала 38 очков и занимает 15-е место в таблице серии А. «Аталанта» опустилась на седьмую строчку (58).