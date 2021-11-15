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Зангрилло стал новым президентом «Дженоа». Он личный врач Сильвио Берлускони

20:47
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«Дженоа» объявил о закрытии сделки по смене владельца клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Им официально стала холдинговая компания 777 Partners. Профессор Альберто Зангрилло, который является личным врачом Сильвио Берлускони, вошел в совет директоров клуба и стал новым президентом.

Бывший владелец «Дженоа» Энрико Прециози будет советником нового руководства.

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Иван Шитик все материалы автора

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