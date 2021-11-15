Зангрилло стал новым президентом «Дженоа». Он личный врач Сильвио Берлускони
20:47
«Дженоа» объявил о закрытии сделки по смене владельца клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Им официально стала холдинговая компания 777 Partners. Профессор Альберто Зангрилло, который является личным врачом Сильвио Берлускони, вошел в совет директоров клуба и стал новым президентом.
Бывший владелец «Дженоа» Энрико Прециози будет советником нового руководства.
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю