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Нигматуллин: «Мой максимальный контракт — в «Вероне». 500 тысяч евро»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Руслан Нигматуллин.
Фото архив «СЭ»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем самом большом контракте.

— Когда-то самым высокооплачиваемым вратарем в РПЛ считался Вячеслав Малафеев. В лучшие годы получал 2,5 миллиона евро в год. Ваш максимальный контракт?

— В «Вероне» — 500 тысяч евро.

— В России к миллиону даже близко не подошли?

— Когда после Италии вернулся в «Локомотив», дали 400 тысяч долларов.

Нигматуллин перешел в «Верону» 1 января 2002 года. Он провел 70 минут в одном матче и пропустил три гола. В июле 2003-го он вернулся в «Локомотив».

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ФК Верона
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
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 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
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