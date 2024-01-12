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Хет-трик Милика принес «Ювентусу» разгромную победу над «Фрозиноне» в Кубке Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ювентус» — «Фрозиноне».
Фото Reuters

«Ювентус» на своем поле разгромил «Фрозиноне» в четвертьфинале Кубка Италии — 4:0.

Хет-триком за туринцев отметился Аркадиуш Милик. 29-летний форвард забил на 11-й, 38-й и 48-й минутах. На 61-й минуте отличился Кенан Йылдыз.

«Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с «Лацио», который днем ранее обыграл «Рому» (1:0). В другой паре полуфиналистов «Фиорентина» встретится с «Аталантой».

Италия. Кубок. 1/4 финала
11 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
4:0
Фрозиноне

Источник: Сетка Кубка Италии
Аркадиуш Милик
Футбол
ФК Фрозиноне
ФК Ювентус
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 19 2 6 11 16-38 12
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38 тур
13.01 17:00
Дженоа – Торино
 - : -
13.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 - : -
13.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 - : -
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 - : -
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
14.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
15.01 22:45
Аталанта – Фрозиноне
 - : -
16.01 22:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Наполи, Салернитана

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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