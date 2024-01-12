Хет-трик Милика принес «Ювентусу» разгромную победу над «Фрозиноне» в Кубке Италии

«Ювентус» на своем поле разгромил «Фрозиноне» в четвертьфинале Кубка Италии — 4:0.

Хет-триком за туринцев отметился Аркадиуш Милик. 29-летний форвард забил на 11-й, 38-й и 48-й минутах. На 61-й минуте отличился Кенан Йылдыз.

«Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с «Лацио», который днем ранее обыграл «Рому» (1:0). В другой паре полуфиналистов «Фиорентина» встретится с «Аталантой».