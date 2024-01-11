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Сегодня, 17:22

«Наполи» хочет в ближайшее время подписать хавбека «Борнмута» Траоре

Алина Савинова
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«Наполи» планирует приобрести полузащитника «Борнмута» Хамеда Траоре, сообщает Football Italia.

Как отмечает источник, «голубые» хотят подписать соглашение с 23-летним футболистом как можно скорее. Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри обратил внимание на тактическую гибкость игрока и его знание итальянского футбола.

Также известно, что в Траоре заинтересованы еще две команды: «Милан» и «Рома».

Ивуарийский полузащитник перешел в «Борнмут» в начале 2023 года на правах аренды. Ранее он выступал за «Сассуоло», которому принадлежат права на игрока. В текущем сезоне АПЛ Траоре провел 3 матча.

Источник: https://football-italia.net/napoli-pushing-to-close-deal-for-bournemouths-traore/
Футбол
ФК Борнмут
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
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