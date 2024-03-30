Нигматуллин: «Миранчук адаптировался и приносит большую пользу клубу. Он является одним из лидеров команды»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Аталанты» над «Наполи» (3:0) в 30-м туре серии А и нынешнюю форму Алексея Миранчука.

«Можно порадоваться за Алексея. Не стал обижаться на тренера и «Аталанту» за то, что было мало игровой практики и отправляли его в аренду. Сейчас Алексей созрел, адаптировался и приносит большую пользу клубу. Он является одним из лидеров команды на данный момент. Сегодня он также смог хорошо сыграть против серьезного противника. Так держать, и ждем почаще в основном составе», — сказал Нигматуллин «СЭ».

«Аталанта» на выезде обыграла «Наполи» в 30-м туре чемпионата Италии — 3:0. У победителей голом и результативным пасом отметился российский полузащитник Алексей Миранчук. Также отличились Джанлука Скамакка и Тён Копмейнерс.

«Аталанта» после 30 туров набрала 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Наполи» (45) идет на 7-й строчке.

Денис Сафронов