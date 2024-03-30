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Сегодня, 17:42

Нигматуллин: «Миранчук адаптировался и приносит большую пользу клубу. Он является одним из лидеров команды»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Аталанты» над «Наполи» (3:0) в 30-м туре серии А и нынешнюю форму Алексея Миранчука.

«Можно порадоваться за Алексея. Не стал обижаться на тренера и «Аталанту» за то, что было мало игровой практики и отправляли его в аренду. Сейчас Алексей созрел, адаптировался и приносит большую пользу клубу. Он является одним из лидеров команды на данный момент. Сегодня он также смог хорошо сыграть против серьезного противника. Так держать, и ждем почаще в основном составе», — сказал Нигматуллин «СЭ».

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«Аталанта» на выезде обыграла «Наполи» в 30-м туре чемпионата Италии — 3:0. У победителей голом и результативным пасом отметился российский полузащитник Алексей Миранчук. Также отличились Джанлука Скамакка и Тён Копмейнерс.

«Аталанта» после 30 туров набрала 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Наполи» (45) идет на 7-й строчке.

Денис Сафронов

Алексей Миранчук
Руслан Нигматуллин
ФК Аталанта
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 29 19 5 5 55-33 62
3
 Ювентус 29 17 8 4 44-23 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 29 13 4 12 36-33 43
10
 Монца 29 11 9 9 32-36 42
11
 Торино 29 10 11 8 28-26 41
12
 Дженоа 29 8 10 11 31-36 34
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 29 6 6 17 37-60 24
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 - : -
30.03 17:00
Торино – Монца
 - : -
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 - : -
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
 - : -
1.04 13:30
Болонья – Салернитана
 - : -
1.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
1.04 16:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
1.04 19:00
Лечче – Рома
 - : -
1.04 21:45
Интер – Эмполи
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 27 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 19 1 5
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