В Италии считают, что «Аталанта» вселяет в Миранчука уверенность

Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте прокомментировал результативные действия Алексея Миранчука.

«Аталанта» на выезде обыграла «Наполи» в 30-м туре чемпионата Италии — 3:0. У победителей голом и результативным пасом отметился Миранчук.

«Алексей Миранчук, наконец, уверенно демонстрирует свои технические качества. Факты говорят, что он преуспел в том, чтобы остаться в Италии. Потому что он играет в команде, которая вселяет в него уверенность, что он хорошо играет даже в Европе и имеет высокие цели», — сказала Элефанте «СЭ».

«Аталанта» после 30 туров набрала 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Наполи» (45) идет на 7-й строчке.

Зарина Халимхонова