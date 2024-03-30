Капелло: «Не удивлен преображением Миранчука. Правильно сделал, что остался в «Аталанте»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии «СЭ» оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (3:0).

«Не удивлен преображением Алексея в этой части сезона, потому что он сменил отношение к происходящему. Несмотря на то, что многие советовали ему сменить клуб, он правильно сделал, что остался и доказал свою состоятельность», — сказал Капелло «СЭ».

«Аталанта» после 30 туров набрала 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Наполи» (45) идет на 7-й строчке.

7 апреля «Аталанта» сыграет с «Кальяри» в серии А. «Наполи» в этот же день встретится с «Монцей».

Зарина Халимхонова