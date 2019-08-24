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Роналду забил первый гол в новом сезоне чемпионата Италии, но его отменили

20:02
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил свой гол в новом сезоне чемпионата Италии, но взяие ворот было отменено.

На 35-й минуте встречи с «Пармой» в рамках 1-го тура серии А португалец поразил ворота соперника, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора. Система видеопомощи(VAR) показала, что Роналду был в офсайде.

34-летний Криштиану Роналду в прошлом сезоне провел 43 матча за «Ювентус» и забил 28 мячей при десяти голевых передачах.

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