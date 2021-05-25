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Чалханоглу заявил, что еще не определился со своим будущим

05:42
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Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Милан» для меня особенный клуб. Мы снова в Лиге чемпионов, и это отличный результат для команды. Я еще не определился со своим будущим, но я не хочу говорить об этом сейчас, мне хочется сосредоточиться на чемпионате Европы», — приводит слова Чалханоглу Fotomac.

Ранее агент Чалханоглу опроверг информацию о том, что игроком интересуется «Зенит».

27-летний турок выступает за миланский клуб с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 33 матча в серии А, забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач. Летом игрок станет свободным агентом.

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