Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram опубликовал пост о своем дне рождении.

5 февраля португальцу исполнилось 36 лет.

Роналду признался, что каждую минуту своей жизни старается создать лучшую версию себя, а также поблагодарил болельщиков за любовь и поддержку.

«36 лет, невероятно! Ощущение, что все началось вчера, но это путешествие уже полно приключений и историй, которые нужно запомнить. Мой первый мяч, первая команда, первый гол... Время быстро летит.



Отмечая свое 36-летие и 20-летие карьеры футболиста, мне жаль, что я не могу обещать вам еще 20 лет этого», — написал Криштиану.