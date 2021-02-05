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Роналду — о своем 36-летии: «Жаль, что не могу обещать вам еще 20 лет игры в футбол»

23:32
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram опубликовал пост о своем дне рождении.

5 февраля португальцу исполнилось 36 лет.

Роналду признался, что каждую минуту своей жизни старается создать лучшую версию себя, а также поблагодарил болельщиков за любовь и поддержку.

«36 лет, невероятно! Ощущение, что все началось вчера, но это путешествие уже полно приключений и историй, которые нужно запомнить. Мой первый мяч, первая команда, первый гол... Время быстро летит.

Отмечая свое 36-летие и 20-летие карьеры футболиста, мне жаль, что я не могу обещать вам еще 20 лет этого», — написал Криштиану.

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