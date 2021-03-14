Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Роналду сделал эффектный снимок после хет-трика в ворота «Кальяри»

22:35
Криштиану Роналду. Фото ФК «Ювентус»
Криштиану Роналду. Фото ФК «Ювентус»
Теги:

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал эффектное фото после победы над «Кальяри» (3:1) в 27-м туре чемпионата Италии.

36-летний форвард забил все три мяча туринцев, причем ему понадобилось всего 32 минуты первого тайма.

Для Роналду этот хет-трик стал третьим в составе «Юве» и 57-м в карьере.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир