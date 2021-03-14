Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»
«Ювентус» одержал победу в матче с «Кальяри» в рамках 27-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил хет-трик в этом матче.
На 10-й минуте португалец головой замкнул подачу с углового, на 25-й реализовал пенальти, а на 32-й забил мощным ударом левой ногой с края штрафной.
Таким образом, за 22 минуты 36-летний игрок оформил так называемый «идеальный» хет-трик — головой, левой и правой ногами.
Чемпионат Италии. Серия А
27-й тур
«Кальяри» — «Ювентус» — 1:3 (0:3)
Голы: Криштиану Роналду, 10 (0:1). Криштиану Роналду, 25 — с пенальти (0:2). Криштиану Роналду, 32 (0:3). Симеоне, 61 (1:3).
«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Ругани (Перейро, 80), Чеппителли (Асамоа, 69), Наингголан, Жоау Педру, Данкан (Дейола, 81), Нандес, Марин, Паволетти (Клаван, 70. Черри, 80).
«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Алекс Сандру (Бернардески, 34), Мерих Демирал, Кьеллини (Л.Бонуччи, 70), Рэмси, Рабьо, Куадрадо (Фработта, 83), Мората (Маккенни, 70), Кьеза (Артур, 83), Кулушевски.
Предупреждения: Криштиану Роналду, 14. Куадрадо, 18.
Судья: Кальварезе (Италия).
14 марта. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
Методология
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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