Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пирло: «Роналду, как и остальные, был зол из-за вылета из Лиги чемпионов»

23:12
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (3:1).

«Мы правильно подошли к этой игре, что было нам необходимо после вылета из Лиги чемпионов. Мы начали игру как надо.

Роналду, как и остальные, был зол из-за вылета, но свое слово он сказал на поле, забив три мяча. Это самое главное.

Нам остается сосредоточиться на своих результатах и набрать как можно больше очков. Посмотрим, к чему это приведет», — сказал Пирло Sky Sport Italia.

«Ювентус» с 55 очками остался на третьем месте в турнирной таблице серии А — от «Милана» команда Андреа Пирло отстает на 1 очко, а от лидирующего «Интера» — на 10.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир