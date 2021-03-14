Пирло: «Роналду, как и остальные, был зол из-за вылета из Лиги чемпионов»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (3:1).
«Мы правильно подошли к этой игре, что было нам необходимо после вылета из Лиги чемпионов. Мы начали игру как надо.
Роналду, как и остальные, был зол из-за вылета, но свое слово он сказал на поле, забив три мяча. Это самое главное.
Нам остается сосредоточиться на своих результатах и набрать как можно больше очков. Посмотрим, к чему это приведет», — сказал Пирло Sky Sport Italia.
«Ювентус» с 55 очками остался на третьем месте в турнирной таблице серии А — от «Милана» команда Андреа Пирло отстает на 1 очко, а от лидирующего «Интера» — на 10.
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