Роналду показал, как восстанавливается после травмы

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал видео занятий в бассейне. Форвард восстанавливается после повреждения, которое получил 26 марта в составе сборной Португалии в игре отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (1:1). Он был заменен в первом тайме встречи.

Роналду было диагностировано повреждение правого бедра. Ранее футболист говорил, что пропустит 1-2 недели.

"Усердно работаю над восстановлением", - написал Роналду в Инстаграме.

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