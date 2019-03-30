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Роналду показал, как восстанавливается после травмы

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал видео занятий в бассейне. Форвард восстанавливается после повреждения, которое получил 26 марта в составе сборной Португалии в игре отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (1:1). Он был заменен в первом тайме встречи.

Роналду было диагностировано повреждение правого бедра. Ранее футболист говорил, что пропустит 1-2 недели. 

"Усердно работаю над восстановлением", - написал Роналду в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Working hard on my recovery💪🏽

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 30 Мар 2019 в 7:57 PDT

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