"Барселона" - "МЮ", "Аякс" - "Ювентус". Все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

"Барселона" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Фото ФК "Барселона"

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Также УЕФА вернулся к практике проведения жеребьевки полуфиналов заранее.

Игры 1/4 финала должны пройти 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала – 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал – 1 июня в Мадриде на стадионе "Ваньда Метрополитано".

Команды, упомянутые первыми, начнут четвертьфинал на домашнем стадионе.

Четвертьфинальные пары

"Аякс" (Голландия) – "Ювентус" (Италия)

"Ливерпуль" (Англия) – "Порту" (Португалия)

"Тоттенхэм" (Англия) – "Манчестер Сити" (Англия)

"Барселона" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Полуфинальные пары

"Тоттенхэм"/"Манчестер Сити" – "Аякс"/"Ювентус"

"Барселона"/"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"/"Порту"