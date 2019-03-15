"Барселона" - "МЮ", "Аякс" - "Ювентус". Все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Также УЕФА вернулся к практике проведения жеребьевки полуфиналов заранее.
Игры 1/4 финала должны пройти 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала – 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал – 1 июня в Мадриде на стадионе "Ваньда Метрополитано".
Команды, упомянутые первыми, начнут четвертьфинал на домашнем стадионе.
Четвертьфинальные пары
"Аякс" (Голландия) – "Ювентус" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия) – "Порту" (Португалия)
"Тоттенхэм" (Англия) – "Манчестер Сити" (Англия)
"Барселона" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Полуфинальные пары
"Тоттенхэм"/"Манчестер Сити" – "Аякс"/"Ювентус"
"Барселона"/"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"/"Порту"
Загрузка...