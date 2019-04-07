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Роналду поет песню The Korgis. Его старший сын предпочитает Трэвиса Скотта

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Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своей подругой Джоржиной Родригес и старшим сыном продемонстрировали свои музыкальные предпочтения подписчикам в Инстаграме. Семейство таким образом проводило время в машине.

Роналду подпевал британской группе The Korgis с песней "Everybody's got to learn sometime". Джоржина предпочла колубийского исполнителя Wolfine ("Bella"), а старший сын исполнил композицию Трэвиса Скотта "Sicko Mode".

Роналду и Родригес воспитывают четырех детей. 12 ноября 2017 года у них родилась дочь Алана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 7 Апр 2019 в 12:28 PDT

 

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