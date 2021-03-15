Роналду отказался общаться с прессой после матча с «Кальяри»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался общаться со СМИ после матча 27-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (3:1), сообщает 14 марта Football Italia. Португалец сделал хет-трик в этой игре.

В текущем сезоне 36-летний футболист провел 33 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 30 мячей при четырех голевых передачах. Ранее его подвергли критике в прессе после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» (1:2, 3:2 д. в.).