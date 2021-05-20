Канчельскис считает, что выпускать Алексея Миранчука на 10 минут неправильно

Бывший полузащитник «Фиорентины» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» поделился мыслями об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в финальном матче Кубка Италии против «Ювентуса» (1:2).

«Я вообще не понимаю такие замены! — сказал Канчельскис «СЭ». — Если команда выигрывает, то делают замены, как у нас раньше говорили, на премиальные. Но тут я вообще не знаю. Что футболист может сделать за 10 минут? Если это вынужденная замена, травма там случилась — к этому нет никаких вопросов. А так, ну что толку? Что тренер хотел от этой замены? Он пытался что-то показать? Хотел бы я задать ему эти вопросы».

В кубковом финале российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену на 83-й минуте.

(Артем Бухаев)