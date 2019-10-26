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Роналду не забил 28 штрафных ударов подряд, но продолжит исполнять стандарты в «Ювентусе»

18:13
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжит оставаться штатным исполнителем штрафных, сообщает Calciomercato. Португалец с начала сезона запорол 28 подряд свободных ударов. Из них 7 раз сейвы делали вратари, 2 раза удар приходился мимо ворот и еще 19 раз мяч влетел в стенку.

По словам главного тренера «Юве» Маурицио Сарри, наряду с Роналду штрафные удары уполномочен исполнять хавбек Миралем Пьянич. Эти футболисты должны решать вопрос стандартов между собой.

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