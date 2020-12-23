Роналду не нашел оправданий поражению "Ювентуса" от «Фиорентины» перед праздниками

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итог 2020 год, который завершился для его команды разгромным поражением от «Фиорентины» (0:3) в матче 14-го тура серии А.

«Вчера, с плохой эффективностью и результатом далеким от удовлетворительного, мы завершили 2020 год. Он был особенным во многих аспектах. Пустые стадионы, протоколы COVID, отложенные матчи, длинные паузы и очень плотный календарь.

Но это не может быть оправданием для нас. Мы — «Ювентус»! И мы просто не можем принять ничего меньшего, чем совершенство на поле.

Я надеюсь, этот короткий перерыв может помочь нам вернуться сильнее и сплоченнее, чем когда-либо, поскольку сезон еще далеко не закончен. Верьте в нас, доверяйте нашей команде так же, как и мы вам, и мы отблагодарим!» - написал Роналду в Instagram.

«Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице с 24 очками. «Фиорентина» идет на 14-й строчке с 14 очками.